Marché hebdomadaire, tous les vendredis Decize

Place du Champ de Foire Decize Nièvre

Début : 2026-03-13 08:00:00
fin : 2084-12-29 12:00:00

2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24

Tous les vendredis matins, vous y trouverez de quoi remplir votre panier…poissons, légumes, fuits, oeufs, viandes mais aussi des vêtements, des chaussures, des tissus etc.    .

Place du Champ de Foire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23  tourisme.decize@ccsn.fr

