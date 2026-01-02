Marché hebdomadaire, tous les vendredis Decize

Marché hebdomadaire, tous les vendredis

Place du Champ de Foire Decize Nièvre

Tous les vendredis matins, vous y trouverez de quoi remplir votre panier…poissons, légumes, fuits, oeufs, viandes mais aussi des vêtements, des chaussures, des tissus etc. .

Place du Champ de Foire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23 tourisme.decize@ccsn.fr

