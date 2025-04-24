MARCHE HEBDOMADAIRE VARZY Place du marché Varzy
MARCHE HEBDOMADAIRE VARZY Place du marché Varzy jeudi 6 novembre 2025.
Place du marché Place du Marché Varzy Nièvre
Début : 2025-11-06 09:00:00
fin : 2027-11-25 13:00:00
2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25 2026-01-01 2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19
Marché de plein air. Produits du terroir, alimentaires et non-alimentaires Fruits et légumes, Boucherie, Charcuterie, Produits laitiers, Vins, Miel, Pépiniéristes, Vêtements .
Place du marché Place du Marché Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 43 73 mairievarzy@orange.fr
