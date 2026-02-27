Marché hebdomadaire Venarey-les-Laumes
Marché hebdomadaire Venarey-les-Laumes mercredi 4 mars 2026.
Marché hebdomadaire
Place de la Libération Venarey-les-Laumes Côte-d’Or
Début : 2026-03-04 08:00:00
fin : 2028-02-23 13:00:00
2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15
Marché hebdomadaire avec une quinzaine d’exposants (fromages, producteurs locaux, maraichers…). .
Place de la Libération Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 01 59
L’événement Marché hebdomadaire Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*