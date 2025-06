Marché hebdomadaire Villefranche-de-Panat 4 juillet 2025 07:00

Aveyron

Marché hebdomadaire Place du Marché Villefranche-de-Panat Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-07-04

De 8h00 à 12h00 Place du marché. Entre 5 et 10 exposants variés. Pas de marché le vendredi matin si foire mensuelle la veille.

Place du Marché

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 46 53 contact@villefranche-de-panat.com

English :

8.00am to 12.00pm Market Square. Between 5 and 10 varied exhibitors. No market on Friday morning if monthly fair the day before.

German :

Von 8.00 bis 12.00 Uhr Marktplatz. Zwischen 5 und 10 verschiedene Aussteller. Kein Markt am Freitagmorgen, wenn am Vortag eine Monatsmesse stattfindet.

Italiano :

Dalle 8.00 alle 12.00 Place du marché. Da 5 a 10 espositori variegati. Niente mercato il venerdì mattina se il giorno prima c’è la fiera mensile.

Espanol :

De 8.00 a 12.00 h Place du marché. Entre 5 y 10 expositores variados. No hay mercado el viernes por la mañana si hay feria mensual el día anterior.

L’événement Marché hebdomadaire Villefranche-de-Panat a été mis à jour le 2025-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)