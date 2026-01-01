Marché hebdomadaire

Place des Tilleuls Wattwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-02 16:00:00

fin : 2026-12-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-02 2026-04-04

Petit marché sur la place centrale du village. Vente de produits biologiques et du terroir, grand choix en fruits, légumes, fromages, boucherie, charcuterie, traiteur… .

Place des Tilleuls Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 42 76

English :

Small market in the central square of the village. Sale of organic and local products.

L’événement Marché hebdomadaire Wattwiller a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay