MARCHÉ HEBDOMADIARE D’ANDOUILLÉ Andouillé

Place de l’Eglise Andouillé Mayenne

Début : 2025-09-11 07:00:00

fin : 2026-07-09 13:00:00

2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30 2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25 2026-01-01 2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22

Le marché hebdomadaire d'Andouillé vous accueille tous les jeudis matins, autour de l'église. Fruits et légumes, vêtements, galettes, poissons … une gamme de produits frais et variés attend les clients. De quoi remplir leur frigo et leurs placards en toute convivialité.

Le marché hebdomadaire d’Andouillé vous accueille tous les jeudis matins, autour de l’église.

Fruits et légumes, vêtements, galettes, poissons … une gamme de produits frais et variés attend les clients. De quoi remplir leur frigo et leurs placards en toute convivialité. .

Place de l’Eglise Andouillé 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 69 72 72

English :

Andouillé’s weekly market welcomes you every Thursday morning, around the church. Fruit and vegetables, clothes, cakes, fish? a wide range of fresh produce awaits customers. There’s plenty to fill your fridge and cupboards in a friendly atmosphere.

German :

Der Wochenmarkt in Andouillé empfängt Sie jeden Donnerstagmorgen rund um die Kirche. Obst und Gemüse, Kleidung, Fladenbrot, Fisch? Eine breite Palette an frischen und abwechslungsreichen Produkten erwartet die Kunden. So können sie in geselliger Runde ihren Kühlschrank und ihre Schränke füllen.

Italiano :

Il mercato settimanale di Andouillé vi accoglie ogni giovedì mattina, intorno alla chiesa. Frutta e verdura, vestiti, dolci, pesce? Una vasta gamma di prodotti freschi attende i clienti. C’è di che riempire il frigorifero e gli armadietti in un’atmosfera amichevole.

Espanol :

El mercado semanal de Andouillé le da la bienvenida todos los jueves por la mañana, alrededor de la iglesia. Frutas y verduras, ropa, pasteles, pescado… una amplia gama de productos frescos espera a los clientes. En un ambiente agradable, podrá llenar la nevera y los armarios.

