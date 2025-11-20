Marché

1 rue de Bourgfelden Hégenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-20 08:00:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25

Tous les jeudis, les commerçants vous donnent rendez-vous sur la Place du Marché tout au long de la journée pour vous proposer leurs produits pain, fromages, fruits et légumes, plats à emporter… .

1 rue de Bourgfelden Hégenheim 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 18 54 mairie@hegenheim.fr

L’événement Marché Hégenheim a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue