Marché Hégenheim
Marché Hégenheim jeudi 20 novembre 2025.
Marché
1 rue de Bourgfelden Hégenheim Haut-Rhin
Début : Jeudi 2025-11-20 08:00:00
fin : 2025-12-18
2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25
Tous les jeudis, les commerçants vous donnent rendez-vous sur la Place du Marché tout au long de la journée pour vous proposer leurs produits pain, fromages, fruits et légumes, plats à emporter… .
1 rue de Bourgfelden Hégenheim 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 18 54 mairie@hegenheim.fr
