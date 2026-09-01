Marche historique et gourmande à Toul Place Charles de Gaulle Toul

Informations pratiques

Toul

Marche historique et gourmande à Toul

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

32

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Lions Club de Toul propose une marche historique et gourmande.

Quatorze stations pour découvrir la ville en terminant par un apéritif et une potée lorraine !

Renseignement auprès des Lions Club – Réservation obligatoire via HelloAssoTout public

32 .

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Toul Lions Club is hosting a historical and culinary walking tour.

Fourteen stops to explore the city, ending with an aperitif and a traditional Lorraine stew!

For more information, contact the Lions Club—reservations are required via HelloAsso

L’événement Marche historique et gourmande à Toul Toul a été mis à jour le 2026-09-10 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES