Marche historique et gourmande à Toul Place Charles de Gaulle Toul
dimanche 20 septembre 2026 · Place Charles de Gaulle · Toul
Informations pratiques
Toul
Marche historique et gourmande à Toul
Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
32
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Le Lions Club de Toul propose une marche historique et gourmande.
Quatorze stations pour découvrir la ville en terminant par un apéritif et une potée lorraine !
Renseignement auprès des Lions Club – Réservation obligatoire via HelloAssoTout public
32 .
Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
The Toul Lions Club is hosting a historical and culinary walking tour.
Fourteen stops to explore the city, ending with an aperitif and a traditional Lorraine stew!
For more information, contact the Lions Club—reservations are required via HelloAsso
L’événement Marche historique et gourmande à Toul Toul a été mis à jour le 2026-09-10 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES
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