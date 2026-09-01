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Marche historique et gourmande à Toul Place Charles de Gaulle Toul

dimanche 20 septembre 2026 · Place Charles de Gaulle · Toul

Marche historique et gourmande à Toul Place Charles de Gaulle Toul

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Place Charles de Gaulle
Adresse
Cathédrale Saint-Étienne de Toul
Ville
54200 Toul
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
32 Tarif de base - plein tarif

Toul

Marche historique et gourmande à Toul

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
32
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Le Lions Club de Toul propose une marche historique et gourmande.

Quatorze stations pour découvrir la ville en terminant par un apéritif et une potée lorraine !

Renseignement auprès des Lions Club – Réservation obligatoire via HelloAssoTout public
32  .

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

The Toul Lions Club is hosting a historical and culinary walking tour.

Fourteen stops to explore the city, ending with an aperitif and a traditional Lorraine stew!

For more information, contact the Lions Club—reservations are required via HelloAsso

L’événement Marche historique et gourmande à Toul Toul a été mis à jour le 2026-09-10 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES

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