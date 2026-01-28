Marché Historique et Toutes Collections ESPACE JAPY – LA FILATURE Audincourt Samedi 21 février, 08h00 Organisation : TANDEM EVENTS FRANCE

à partir de 15€ le ML



Ne manquez pas le 2ème Marché Historique et Toutes Collections à l’Espace Japy – La Filature -AUDINCOURT (25) le samedi 21 Février 2026 de 8h à 14h.

L’occasion de nourrir une passion sur le thème de l’antiquités militaire de l’époque Napoléon à la 2ème guerre mondiale au gré des acquisition d’armes de collection, uniformes, casques, insignes, livres, baïonnettes, figurines et autres petits objets sur le thème de l’armée, police et pompiers en présence d’une trentaine d’exposants. Les organisateurs permettront aux passionnés de découvrir l’objet idéal pour compléter leur collection personnelle ou simplement de revivre l’histoire des objets exposés.

Samedi 21 Février 2026

De 8h à 14h

Lieu :

ESPACE JAPY – LA FILATURE

Allée de la Filature

Rue Valentigney

25400 AUDINCOURT

BILLETTERIES :

– Tarif sur place : 4 €uros

– GRATUIT pour les -12 ans

– PASS VIP – Accès avant ouverture officielle : 25 €uros

Entrée déballage marchand – Donne accès avant l’ouverture officielle au public pendant l’installation des exposants le vendredi de 16h à 19h et samedi de 6h30 à 14h

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/VIPAUDINCOURT2026](https://my.weezevent.com/VIPAUDINCOURT2026)

[https://www.facebook.com/events/1553334995981318/](https://www.facebook.com/events/1553334995981318/)

Buvette et restauration sur place

Organisation : TANDEM EVENTS FRANCE

[tandem.events71@gmail.com](mailto:tandem.events71@gmail.com)

Tél. 06 68 31 79 05

Bon Salon à Tous…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-21T08:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-21T14:00:00.000+01:00

ESPACE JAPY – LA FILATURE rue Valentigney 25400 AUDINCOURT Audincourt 25400 Doubs



