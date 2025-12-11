Marché historique et toutes collections Marché coouvert Nuits-Saint-Georges Dimanche 4 janvier 2026, 08h00 a partir de 15€ le mètre linéaire

Ne manquez pas le 19ème Marché Historique et Toutes Collections au Marché couvert de NUITS SAINT GEORGES le dimanche 4 Janvier 2026 de 8h à 16h.

L’occasion de nourrir une passion sur le thème de l’antiquités militaire de l’époque Napoléon à la 2ème guerre mondiale au gré des acquisition d’armes de collection, uniformes, casques, insignes, livres, baïonnettes, figurines et autres petits objets sur le thème de l’armée, police et pompiers en présence d’une quarantaine d’exposants. Les organisateurs permettront aux passionnés de découvrir l’objet idéal pour compléter leur collection personnelle ou simplement de revivre l’histoire des objets exposés.

Dimanche 4 Janvier 2026

De 8h à 16h

Lieu :

Marché couvert

Rue Thurot

21700 NUITS SAINT GEORGES

BILLETTERIES :

– Tarif sur place : 4 €uros

– GRATUIT pour les -12 ans

– PASS VIP – Accès avant ouverture officielle : 25 €uros

Entrée déballage marchand – Donne accès avant l’ouverture officielle au public pendant l’installation des exposants le samedi de 16h à 19h et dimanche de 6h30 à 16h

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/NUITS2026](https://my.weezevent.com/NUITS2026)

[https://www.facebook.com/events/1399137691740502/](https://www.facebook.com/events/1399137691740502/)

Buvette et restauration sur place

Organisation : TANDEM EVENTS FRANCE

[tandem.events71@gmail.com](mailto:tandem.events71@gmail.com)

Tél. 06 68 31 79 05

Bon Salon à Tous…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-04T08:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-04T16:00:00.000+01:00

tandem.events71@gmail.com

Marché coouvert rue Thurot 21700 Nuits Saint Georges Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or