Marché historique et toutes collections Salle Agora Saint-Ismier Samedi 11 avril, 08h00 a partie de 15€le ML

Ne manquez pas le 1er Marché Historique et Toutes Collections à l’Espace Agora de SAINT ISMIER (38) le samedi 11 Avril 2026 de 8h à 14h. .

Ne manquez pas le 1er Marché Historique et Toutes Collections à l’Espace Agora de SAINT ISMIER (38) le samedi 11 Avril 2026 de 8h à 14h.

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L’occasion de nourrir une passion sur le thème de l’antiquités militaire de l’époque Napoléon à la 2ème guerre mondiale au gré des acquisition d’armes de collection, uniformes, casques, insignes, livres, baïonnettes, figurines et autres petits objets sur le thème de l’armée, police et pompiers en présence d’une trentaine d’exposants. Les organisateurs permettront aux passionnés de découvrir l’objet idéal pour compléter leur collection personnelle ou simplement de revivre l’histoire des objets exposés.

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Samedi 11 Avril 2026

De 8h à 14h

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Lieu :

ESPACE AGORA

Place de l’Agora

38330 SAINT ISMIER

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BILLETTERIES :

– Tarif sur place : 4 €uros

– GRATUIT pour les -12 ans

– PASS VIP – Accès avant ouverture officielle : 25 €uros

Entrée déballage marchand – Donne accès avant l’ouverture officielle au public pendant l’installation des exposants le vendredi de 16h à 19h et samedi de 6h30 à 14h

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/VIPSTISMIER2026](https://my.weezevent.com/VIPSTISMIER2026)

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Merci de partager l’évènement :

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Buvette et restauration sur place

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Organisation : TANDEM EVENTS FRANCE

[tandem.events71@gmail.com](mailto:tandem.events71@gmail.com)

Tél. 06 68 31 79 05

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Bon Salon à Tous…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T08:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-11T14:00:00.000+02:00

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tandem.events71@gmail.com

Salle Agora place Agora 38330 Saint Ismier Saint-Ismier 38330 Isère



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