Marché historique et toutes collections Salle MAB Soultz
samedi 19 septembre 2026 · Salle MAB · Soultz
Informations pratiques
Ne manquez pas le 1er Marché HISTORIQUE & Toutes Collections – SOULTZ 2026.
L’occasion de nourrir une passion sur le thème de l’antiquités militaire de l’époque Napoléon à la 2ème guerre mondiale au gré des acquisitions d’armes de collection, uniformes, casques, insignes, livres, baïonnettes, figurines et autres petits objets sur le thème de l’armée, police et pompiers en présence d’une trentaine d’exposants…
Le grand public pourra prendre part à cette 1ère édition qui s’installera à la salle MAB de SOULTZ (68). Les organisateurs permettront aux passionnés de découvrir l’objet idéal pour compléter leur collection personnelle ou simplement de revivre l’histoire des objets exposés.
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*** SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2026 ***
De 8h à 14h
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Lieu :
Salle MAB
22 rue de la Marne
68360 SOULTZ
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ORGANISATION : TANDEM EVENTS
Contact : tandem.events71@gmail.com
Renseignements : 06 68 31 79 05
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Entrée visiteurs :
– 4 €uros (uniquement sur place)
– GRATUIT pour les – 12 ans
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PASS COUPE FILE : 6 €uros
Entrée sans file d’attente
Achat billetterie uniquement sur weezevent
https://my.weezevent.com/VIPSOULTZ2026
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PASS VIP – Accès avant ouverture officielle : 25 €uros
Entrée déballage marchand – Donne accès avant l’ouverture officielle au public pendant l’installation des exposants le vendredi de 16h à 20h et le samedi de 7h à 14h.
Achat billetterie uniquement sur weezevent
https://my.weezevent.com/VIPSOULTZ2026
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BUFFET – BUVETTE
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Merci de partager l’évènement :
https://www.facebook.com/events/888512893677139/
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Bon Salon à Tous..