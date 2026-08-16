Marché historique et toutes collections Salle MAB Soultz

Informations pratiques

Ne manquez pas le 1er Marché HISTORIQUE & Toutes Collections – SOULTZ 2026.

L’occasion de nourrir une passion sur le thème de l’antiquités militaire de l’époque Napoléon à la 2ème guerre mondiale au gré des acquisitions d’armes de collection, uniformes, casques, insignes, livres, baïonnettes, figurines et autres petits objets sur le thème de l’armée, police et pompiers en présence d’une trentaine d’exposants…

Le grand public pourra prendre part à cette 1ère édition qui s’installera à la salle MAB de SOULTZ (68). Les organisateurs permettront aux passionnés de découvrir l’objet idéal pour compléter leur collection personnelle ou simplement de revivre l’histoire des objets exposés.

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*** SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2026 ***

De 8h à 14h

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Lieu :

Salle MAB

22 rue de la Marne

68360 SOULTZ

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ORGANISATION : TANDEM EVENTS

Contact : tandem.events71@gmail.com

Renseignements : 06 68 31 79 05

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Entrée visiteurs :

– 4 €uros (uniquement sur place)

– GRATUIT pour les – 12 ans

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PASS COUPE FILE : 6 €uros

Entrée sans file d’attente

Achat billetterie uniquement sur weezevent

https://my.weezevent.com/VIPSOULTZ2026

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PASS VIP – Accès avant ouverture officielle : 25 €uros

Entrée déballage marchand – Donne accès avant l’ouverture officielle au public pendant l’installation des exposants le vendredi de 16h à 20h et le samedi de 7h à 14h.

Achat billetterie uniquement sur weezevent

https://my.weezevent.com/VIPSOULTZ2026

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BUFFET – BUVETTE

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Merci de partager l’évènement :

https://www.facebook.com/events/888512893677139/

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Bon Salon à Tous..