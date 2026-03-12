Marché historique et toutes collections SALLE OMNISPORT RAYMOND FELDMAN 11 Chemin de Metz 57420 FLEURY (Moselle) Fleury Dimanche 5 avril, 08h00 a partir de 15€ le ML

Ne manquez pas le 1er Marché Historique et Toutes Collections à la salle polyvalente Raymond Feldman de FLEURY (57- Moselle) le dimanche 5 Avril 2026 de 8h à 14h.

L’occasion de nourrir une passion sur le thème de l’antiquités militaire de l’époque Napoléon à la 2ème guerre mondiale au gré des acquisition d’armes de collection, uniformes, casques, insignes, livres, baïonnettes, figurines et autres petits objets sur le thème de l’armée, police et pompiers en présence d’une trentaine d’exposants. Les organisateurs permettront aux passionnés de découvrir l’objet idéal pour compléter leur collection personnelle ou simplement de revivre l’histoire des objets exposés.

Dimanche 5 Avril 2026

De 8h à 14h

Lieu :

SALLE OMNISPORT RAYMOND FELDMAN

11 Chemin de Metz

57420 FLEURY (Moselle)

BILLETTERIES :

– Tarif sur place : 4 €uros

– GRATUIT pour les -12 ans

– PASS VIP – Accès avant ouverture officielle : 25 €uros

Entrée déballage marchand – Donne accès avant l’ouverture officielle au public pendant l’installation des exposants le samedi de 16h à 19h et dimanche de 6h30 à 14h

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/VIPFLEURY2026](https://my.weezevent.com/VIPFLEURY2026)

Buvette et restauration sur place

Organisation : TANDEM EVENTS FRANCE

[tandem.events71@gmail.com](mailto:tandem.events71@gmail.com)

Tél. 06 68 31 79 05

Bon Salon à Tous…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-05T08:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-05T14:00:00.000+02:00

mg.events.com@gmail.com

SALLE OMNISPORT RAYMOND FELDMAN 11 Chemin de Metz 57420 FLEURY (Moselle) 11 Chemin de Metz 57420 FLEURY (Moselle) Fleury 57420 Moselle



