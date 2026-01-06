Marché hivernal d’Hauteluce Chef lieu Hauteluce

Marché hivernal d’Hauteluce

Chef lieu Centre village Hauteluce Savoie

Début : Lundi 2026-02-02 16:00:00

fin : 2026-03-09 19:00:00

2026-02-02

De 16h à 19h, le centre du village d’Hauteluce accueille des producteurs locaux dans une ambiance musicale !

Accessible en navette.

Dernière navette pour Les Saisies à 19h15, arrêt Hauteluce Village, correspondance ligne 1 en direction du signal à 19h28.

Chef lieu Centre village Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 21 64 accueil.hauteluce@lessaisies.com

English :

From 4pm to 7pm, the village center of Hauteluce welcomes local producers in a musical atmosphere!

Accessible by shuttle bus.

Last shuttle to Les Saisies at 7:15pm, Hauteluce Village stop, transfer to line 1 to Le Signal at 7:28pm.

