Marche hivernale Salle de la Gornière de Châtellerault Châtellerault

Randonnée pédestre ouverte à tous sur deux parcours de 8km et 12km empruntant les bords de vienne, le lac et les forêts de Châtellerault et de Naintré.

départ/arrivée Salle de la gornière, 15 rue de la gornière 86100 CHATELLERAULT.

inscriptions de 08h00 à 09h30 ; départs au fur et à mesure des inscriptions

tarif unique 5€ comprenant café/viennoiseries au départ ravitaillement sur les parcours verre de l’amitié à l’arrivée

repas poule au pot sur réservation au prix de 22€ .

Salle de la Gornière de Châtellerault 15 Rue de La Gornière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 12 44 45

