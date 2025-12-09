Marche hivernale Salle de la Gornière de Châtellerault Châtellerault
Salle de la Gornière de Châtellerault 15 Rue de La Gornière Châtellerault Vienne
Randonnée pédestre ouverte à tous sur deux parcours de 8km et 12km empruntant les bords de vienne, le lac et les forêts de Châtellerault et de Naintré.
départ/arrivée Salle de la gornière, 15 rue de la gornière 86100 CHATELLERAULT.
inscriptions de 08h00 à 09h30 ; départs au fur et à mesure des inscriptions
tarif unique 5€ comprenant café/viennoiseries au départ ravitaillement sur les parcours verre de l’amitié à l’arrivée
repas poule au pot sur réservation au prix de 22€ .
Salle de la Gornière de Châtellerault 15 Rue de La Gornière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 12 44 45
