Marche hivernale du bûcheron Wingen

Marche hivernale du bûcheron

Rue du Stade Wingen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-15 08:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Venez profiter de cette randonnée complétée par un grand buffet brunch avant la marche, et un repas soupe de pois avec saucisse après la marche. Sur inscription.

Rue du Stade Wingen 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 6 69 99 28 84 amisdeleglisedewingen@gmail.com

English :

Come and enjoy this hike, complete with a large buffet brunch before the walk, and a pea soup and sausage meal afterwards. Registration required.

