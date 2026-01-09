Marche hivernale Eschbourg

Marche hivernale

35 rue Principale Eschbourg Bas-Rhin

Dimanche 2026-02-01 10:00:00

Organisée par l’association culture et loisirs au Fil des Fontaines , avec 2 parcours au programme 6 et 12 kms environ. Départ derrière la mairie. En solo, entre amis ou en famille, inscrivez-vous pour passer un moment de détente en marchant et de convivialité au déjeuner servi après la marche.

+33 6 85 05 86 90 daniel_oster@orange.fr

English :

Organized by the association culture et loisirs au Fil des Fontaines , with 2 routes of approx. 6 and 12 kms. Start behind the town hall. Whether you’re on your own, with friends or family, sign up for a relaxing walk and enjoy a convivial post-walk lunch.

