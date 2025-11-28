MARCHÉ HYPERPOP HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

MARCHÉ HYPERPOP

HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-28

Venez faire vos emplettes de fin d’année dans un cadre inclusif, artistique et pluridisciplinaire !

Au cœur des Halles de la Cartoucherie, découvrez une sélection unique d’art graphique, de bijoux faits main, de vêtements crochetés ou upcyclés, ainsi qu’une salle dédiée au tatouage !

Ce marché est pensé comme un espace de rencontre entre création indépendante, engagement et solidarité. 10 % de toutes les ventes sont reversés à Utopia 56, une association mobilisée pour les exilés. Offrez des cadeaux engagés, soutenez les artistes et faites une bonne action en cette fin d’année ! .

HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

English :

Come and do your end-of-year shopping in an inclusive, artistic and multidisciplinary setting!

German :

Erledigen Sie Ihre Neujahrseinkäufe in einem inklusiven, künstlerischen und multidisziplinären Rahmen!

Italiano :

Venite a fare i vostri acquisti di fine anno in un contesto inclusivo, artistico e multidisciplinare!

Espanol :

¡Ven a hacer tus compras de fin de curso en un entorno inclusivo, artístico y multidisciplinar!

L’événement MARCHÉ HYPERPOP Toulouse a été mis à jour le 2025-11-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE