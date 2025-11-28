MARCHÉ HYPERPOP HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse
Venez faire vos emplettes de fin d’année dans un cadre inclusif, artistique et pluridisciplinaire !
Au cœur des Halles de la Cartoucherie, découvrez une sélection unique d’art graphique, de bijoux faits main, de vêtements crochetés ou upcyclés, ainsi qu’une salle dédiée au tatouage !
Ce marché est pensé comme un espace de rencontre entre création indépendante, engagement et solidarité. 10 % de toutes les ventes sont reversés à Utopia 56, une association mobilisée pour les exilés. Offrez des cadeaux engagés, soutenez les artistes et faites une bonne action en cette fin d’année ! .
English :
Come and do your end-of-year shopping in an inclusive, artistic and multidisciplinary setting!
German :
Erledigen Sie Ihre Neujahrseinkäufe in einem inklusiven, künstlerischen und multidisziplinären Rahmen!
Italiano :
Venite a fare i vostri acquisti di fine anno in un contesto inclusivo, artistico e multidisciplinare!
Espanol :
¡Ven a hacer tus compras de fin de curso en un entorno inclusivo, artístico y multidisciplinar!
