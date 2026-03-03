MARCHE INSPIRANTE Frontignan
MARCHE INSPIRANTE Frontignan dimanche 8 mars 2026.
Frontignan Hérault
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Rando Zen marche accessible à tous
Rando Zen marche accessible à tousNous longerons les nouveaux quais pour rejoindre la Maison du Saunier.Tout au long du parcours, vous serez guidé·e·s par des lectures et des exercices de bien-être.Un temps pour soi, doux et convivial, pour célébrer la femme et tous ses combats pour un mieux-vivre. .
Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 24 61 64 51 capitaltobe@gmail.com
English :
Rando Zen walking for all
L’événement MARCHE INSPIRANTE Frontignan a été mis à jour le 2026-02-28 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE