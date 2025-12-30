Marché intercommunal du disque Salle des fêtes Jean Foucat Plouaret
Marché intercommunal du disque Salle des fêtes Jean Foucat Plouaret samedi 14 février 2026.
Marché intercommunal du disque
Salle des fêtes Jean Foucat Salle Christian Le Fustec Plouaret Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 18:00:00
2026-02-14
Au programme une grande foire aux disques (et aux vinyles),
quatre heures de concerts et deux causeries !
Destiné à toutes et tous (habitants du Trégor, collectionneurs,
mélomanes, curieux, professionnels de la filière musicale…),
ce marché souhaite surprendre et rassembler, créer du lien
et du partage, éveiller la curiosité et l’imaginaire.
Cet évènement unique posera ses valises sur ces terres du
Sud Trégor, riches de chant et de poésie depuis le XIXe siècle
avec Fañch an Uhel (François-Marie Luzel), poète-collecteur
de chants populaires du Trégor, Marc’harit Fulup (Marguerite
Philippe), chanteuse-conteuse dont on entend la voix sur les
premiers rouleaux de cire ou encore Anjela Duval, poétesse-
paysanne, muse des chanteurs bretons des années 1970…
Ci-dessous, retrouvez le programme de cette journée ! .
Salle des fêtes Jean Foucat Salle Christian Le Fustec Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 12 06 39
