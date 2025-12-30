Marché intercommunal du disque Salle des fêtes Jean Foucat Plouaret

Marché intercommunal du disque

Salle des fêtes Jean Foucat Salle Christian Le Fustec Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Au programme une grande foire aux disques (et aux vinyles),

quatre heures de concerts et deux causeries !

Destiné à toutes et tous (habitants du Trégor, collectionneurs,

mélomanes, curieux, professionnels de la filière musicale…),

ce marché souhaite surprendre et rassembler, créer du lien

et du partage, éveiller la curiosité et l’imaginaire.

Cet évènement unique posera ses valises sur ces terres du

Sud Trégor, riches de chant et de poésie depuis le XIXe siècle

avec Fañch an Uhel (François-Marie Luzel), poète-collecteur

de chants populaires du Trégor, Marc’harit Fulup (Marguerite

Philippe), chanteuse-conteuse dont on entend la voix sur les

premiers rouleaux de cire ou encore Anjela Duval, poétesse-

paysanne, muse des chanteurs bretons des années 1970…

Ci-dessous, retrouvez le programme de cette journée ! .

Salle des fêtes Jean Foucat Salle Christian Le Fustec Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 12 06 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché intercommunal du disque Plouaret a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose