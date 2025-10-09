Marche intergénérationnelle : à la découverte du quartier Club seniors Malar Paris

Marche intergénérationnelle : à la découverte du quartier Club seniors Malar Paris jeudi 9 octobre 2025.

La marche intergénérationnelle est l’occasion de découvrir ou redécouvrir le quartier en compagnie des enfants et de l’équipe d’animation.

Au programme :

Une promenade guidée pour observer, échanger et s’approprier l’espace de vie commun.

pour observer, échanger et s’approprier l’espace de vie commun. Un moment de partage entre générations , favorisant les rencontres et la convivialité.

, favorisant les rencontres et la convivialité. Un goûter collectif pour clôturer la balade dans une ambiance chaleureuse.

Une activité simple et fédératrice, qui allie découverte, lien social et plaisir d’être ensemble.

Une balade conviviale qui réunit enfants, habitants et l’équipe d’animation pour explorer le quartier autrement, partager un moment de rencontre et terminer la promenade autour d’un goûter commun.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 14h00 à 16h30

gratuit

Inscriptions auprès du club séniors Malar

Tél. 01 45 50 46 11

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-09T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-09T19:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-09T14:00:00+02:00_2025-10-09T16:30:00+02:00

Club seniors Malar 88 bis, rue Saint-Dominique 75007 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris