Marche intergénérationnelle : à la découverte du quartier Club seniors Malar Paris jeudi 9 octobre 2025.
La marche intergénérationnelle est l’occasion de découvrir ou redécouvrir le quartier en compagnie des enfants et de l’équipe d’animation.
Au programme :
- Une promenade guidée pour observer, échanger et s’approprier l’espace de vie commun.
- Un moment de partage entre générations, favorisant les rencontres et la convivialité.
- Un goûter collectif pour clôturer la balade dans une ambiance chaleureuse.
Une activité simple et fédératrice, qui allie découverte, lien social et plaisir d’être ensemble.
Le jeudi 09 octobre 2025
de 14h00 à 16h30
gratuit
Inscriptions auprès du club séniors Malar
Tél. 01 45 50 46 11
Tout public.
Club seniors Malar 88 bis, rue Saint-Dominique 75007 Paris
https://www.paris.fr/seniors-a-paris