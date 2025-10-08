Marche intergénérationnelle La Semaine Bleue Maison des associations François Mitterrand Bourg-de-Péage

Marche intergénérationnelle La Semaine Bleue Maison des associations François Mitterrand Bourg-de-Péage mercredi 8 octobre 2025.

Marche intergénérationnelle La Semaine Bleue

Maison des associations François Mitterrand 2 Avenue ville de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2025-10-08 08:45:00

fin : 2025-10-08 12:30:00

2025-10-08

Dans le cadre de la Semaine Bleue, les associations Dynamic seniors club, Azur et Cimes et l’Amicale laïque de Bourg-de-Péage vous propose deux marches intergénérationnelles de 6,5 t 9 km. Venez nombreux !

Maison des associations François Mitterrand 2 Avenue ville de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 32 92 contact@mairiebdp.fr

English :

As part of Semaine Bleue, the associations Dynamic seniors club, Azur et Cimes and Amicale laïque de Bourg-de-Péage are proposing two intergenerational walks of 6.5 and 9 km. Come one, come all!

German :

Im Rahmen der Blauen Woche bieten Ihnen die Vereine Dynamic seniors club, Azur et Cimes und Amicale laïque de Bourg-de-Péage zwei generationenübergreifende Wanderungen von 6,5 t 9 km an. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue, le associazioni Dynamic seniors club, Azur et Cimes e Amicale laïque de Bourg-de-Péage propongono due passeggiate intergenerazionali di 6,5 e 9 km. Venite uno, venite tutti!

Espanol :

En el marco de la Semaine Bleue, las asociaciones Dynamic seniors club, Azur et Cimes y Amicale laïque de Bourg-de-Péage proponen dos paseos intergeneracionales de 6,5 y 9 km. ¡Venga uno, vengan todos!

