Marche intérieure au pas du cheval Les attelages du Grandvaux La Chaumusse

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Début : 2025-10-25 17:30:00

fin : 2025-10-25 19:00:00

2025-10-25

Marche intérieure au pas du cheval avec Les Attelages du Grandvaux et Janique Martel, sophrologue.

Lorsque le souffle du cavalier et celui du cheval s’accordent, le silence devient mouvement, et la confiance devient lien.

Séance guidée alliant sophrologie et méditation, pour apaiser le corps, harmoniser la respiration et renforcer la confiance.

Séance sur réservation. .

Les attelages du Grandvaux 26 Route de Saint-Pierre La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 53 48 16 info@attelages-chevaux-jura.com

