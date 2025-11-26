Marché international des villes jumelles Place François Villon Aix-en-Provence

Marché international des villes jumelles

Du mercredi 26 au dimanche 30 novembre 2025 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 21h30. Le dimanche de 10h à 19h. Place François Villon Les Allées Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

25e édition, organisée par l’Association des Jumelages et des Relations Internationales d’Aix, du traditionnel marché autour de l’artisanat et de la gastronomie où commerçants et artisans des villes jumelles et amies se retrouvent à Aix-en-Provence.

Un village de chalets, sur la Place François Villon, accueille 10 pays et 16 exposants (représentants, artistes créateurs, artisans, commerçants de bouche) originaires des villes avec lesquelles Aix est jumelée Ashkelon, Baalbeck, Bath, Carthage, Grenade, Kumamoto, Masis, Pécs, Perugia, Tübingen… Nous attendons un grand nombre de visiteurs du Pays d’Aix et de la Région. .

English :

Traditional market around crafts and gastronomy during which traders and artisans of the twin cities and friends meet in Aix-en-Provence, on the Place François Villon

German :

25. Ausgabe, organisiert von der Association des Jumelages et des Relations Internationales d’Aix, des traditionellen Marktes rund um Kunsthandwerk und Gastronomie, bei dem Händler und Handwerker aus den Partnerstädten und befreundeten Städten in Aix-en-Provence zusammenkommen.

Italiano :

l’Association des Jumelages et des Relations Internationales d’Aix organizza la 25ª edizione del suo tradizionale mercato dell’artigianato e della gastronomia, che vede riuniti ad Aix-en-Provence commercianti e artigiani di città gemellate e amiche.

Espanol :

la Association des Jumelages et des Relations Internationales d’Aix organiza la 25ª edición de su tradicional mercado de artesanía y gastronomía, en el que comerciantes y artesanos de ciudades hermanadas y amigas se dan cita en Aix-en-Provence.

