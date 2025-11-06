Marché italien Portofino è Cassis Cassis

Marché italien Portofino è Cassis

Du 6 au 11 novembre 2025, retrouvez la 16ᵉ édition du marché Portofino e’ Cassis sur la Place Baragnon.

Le rendez-vous incontournable de l’art de vivre à l’italienne !

PROGRAMME PROVISOIRE*



JEUDI 6 NOVEMBRE

9h00 Ouverture du marché italien



VENDREDI 7 NOVEMBRE Inauguration et nocturne

9h00 Ouverture du marché italien

18h30 Inauguration officielle du marché italien

21h00 Soirée exceptionnelle avec le chanteur Antonio LANNOCCA dans un spectacle hommage à TOTO COTUGNO, qui reprendra ses plus grands succès



SAMEDI 8 NOVEMBRE Défilé Vespa/Fiat 500 et nocturne

9h00 Ouverture du marché italien, accueil et exposition des Vespa, Fiat 500 et véhicules historiques devant le village italien

11h00 Départ pour la randonnée touristique

12h00 Retour de la randonnée et exposition des véhicules Esplanade Charles de Gaulle. Pizzapéritivo offert aux participants par la Ville de Cassis dans la cour d’honneur de la Mairie.



DIMANCHE 9 NOVEMBRE

9h00 Ouverture du marché italien



LUNDI 10 NOVEMBRE

9h00 Ouverture du marché italien



MARDI 11 NOVEMBRE

9h00 Ouverture du marché italien

12h00 Tirage au sort de la Tombola

14h00 Animations pour enfants Sculpture sur ballons et magie

18h00 Clôture de la 16ème édition du marché italien



DU 6 AU 11 NOVEMBRE

Venez découvrir l’Exposition L’Eclipse de Michelangelo Antonioni de Vittoro Contino présentée par l’Institut Culturel Italien à Marseille en collaboration avec le centre du Cinéma de la Ville de Cesena et la Chambre de Commerce Italienne de la France de Marseille.



TOMBOLA

Vente de l’affiche 2025 créée par Monsieur Z au tarif de 4€, au profit du Point rose.

1er prix reproduction de l’affiche sur toile

2ème et 3ème prix paniers gourmands italiens

Réédition des affiches des année précédentes en tirage limité collector sur papier d’art au tarif de 7€ l’affiche.



ANIMATIONS MUSICALES

Le groupe RIVA et le chanteur pianiste LAURENT VERSINI vous feront découvrir leurs versions très originales des plus grands succès italiens des années 50 à nos jours.



*Retrouvez le programme actualisé sur le site de la Ville de Cassis www.cassis.fr .

Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 01 01 03 info@ot-cassis.com

English :

From November 6 to 11, come to the 16th edition of the Portofino e’ Cassis market on Place Baragnon.

The unmissable event celebrating the Italian art of living!

German :

Vom 6. bis 11. November findet auf der Place Baragnon die 16. Ausgabe des Marktes Portofino e’ Cassis statt.

Ein unverzichtbares Event für alle Liebhaber der italienischen Lebensart!

Italiano :

Dal 6 all’11 novembre 2025 si terrà la 16a edizione del mercato di Portofino e? Cassis in Place Baragnon.

Un’occasione imperdibile per vivere all’italiana!

Espanol :

Del 6 al 11 de noviembre de 2025, la 16ª edición del mercado Portofino e? Cassis en la plaza Baragnon.

¡Una cita ineludible para vivir a la italiana!

