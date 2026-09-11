Marché italien – Portofino è Cassis Cassis
vendredi 6 novembre 2026 · Cassis
Informations pratiques
Cassis
Marché italien – Portofino è Cassis
Du vendredi 6 au mercredi 11 novembre 2026. Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-06
Du 6 au 11 novembre 2026, retrouvez la 17ᵉ édition du marché Portofino e’ Cassis sur la Place Baragnon.
Le rendez-vous incontournable de l’art de vivre à l’italienne !
Programme à venir… .
Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 01 01 03 info@ot-cassis.com
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English :
From November 6 to 11, come to the 16th edition of the Portofino e’ Cassis market on Place Baragnon.
The unmissable event celebrating the Italian art of living!
L’événement Marché italien – Portofino è Cassis Cassis a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Cassis
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