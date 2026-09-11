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Marché italien – Portofino è Cassis Cassis

vendredi 6 novembre 2026 · Cassis

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Adresse
Place Baragnon
Ville
13260 Cassis
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Cassis

Marché italien – Portofino è Cassis

Du vendredi 6 au mercredi 11 novembre 2026. Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-11-06

Du 6 au 11 novembre 2026, retrouvez la 17ᵉ édition du marché Portofino e’ Cassis sur la Place Baragnon.
Le rendez-vous incontournable de l’art de vivre à l’italienne !
Programme à venir…   .

Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 01 01 03  info@ot-cassis.com

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English :

From November 6 to 11, come to the 16th edition of the Portofino e’ Cassis market on Place Baragnon.
The unmissable event celebrating the Italian art of living!

L’événement Marché italien – Portofino è Cassis Cassis a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Cassis

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