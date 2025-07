Marche Jaune de Nancy Boulevard du 26éme RI Nancy

Marche Jaune de Nancy Boulevard du 26éme RI Nancy dimanche 7 septembre 2025.

Marche Jaune de Nancy

Boulevard du 26éme RI Auditorium Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 13:00:00

Date(s) :

2025-09-07

À l’occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide, le Centre Psychothérapique de Nancy organise une Marche Jaune, une marche citoyenne pour sensibiliser à la souffrance psychique et faire connaître le 3114, le numéro national de prévention du suicide.

Un geste simple, un message fort oser en parler, ensemble.

INFOS PRATIQUES

– Parcours de 3 km à travers la Pépinière et la vieille ville

– Stands de prévention, animation et sensibilisation

– Tirage au sort avec des cadeaux offerts par des partenaires locaux

– Gratuit sur inscription sur le site internetTout public

0 .

Boulevard du 26éme RI Auditorium Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 92 50 11

English :

To mark World Suicide Prevention Day, the Centre Psychothérapique de Nancy is organizing a « Marche Jaune » (Yellow Walk) to raise awareness of mental distress and promote 3114, the national suicide prevention hotline.

A simple gesture, a powerful message: dare to talk about it, together.

PRACTICAL INFO

– 3 km route through the Pépinière and the old town

– Stands for prevention, entertainment and awareness-raising

– Prize draw with gifts donated by local partners

– Free with registration on the website

German :

Anlässlich des Welttages zur Suizidprävention organisiert das Psychotherapeutische Zentrum in Nancy einen Marche Jaune, einen Bürgermarsch, um auf psychisches Leiden aufmerksam zu machen und die nationale Suizidpräventionsnummer 3114 bekannt zu machen.

Eine einfache Geste, eine starke Botschaft: Trauen Sie sich, darüber zu sprechen, gemeinsam.

PRAKTISCHE INFOS

– 3 km lange Strecke durch die Pépinière und die Altstadt

– Stände zur Prävention, Animation und Sensibilisierung

– Verlosung von Geschenken, die von lokalen Partnern zur Verfügung gestellt werden

– Kostenlos bei Anmeldung auf der Website

Italiano :

In occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, il Centre Psychothérapique de Nancy organizza una Camminata Gialla per sensibilizzare l’opinione pubblica sul disagio mentale e pubblicizzare il 3114, il numero nazionale per la prevenzione del suicidio.

Un gesto semplice, un messaggio potente: osare parlarne, insieme.

INFO PRATICHE

– Percorso di 3 km attraverso la Pépinière e la città vecchia

– Stand di prevenzione, intrattenimento e sensibilizzazione

– Estrazione di premi con regali donati da partner locali

– Gratuito con registrazione sul sito web

Espanol :

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Centro Psicoterapéutico de Nancy organiza una Marcha Amarilla para sensibilizar sobre el sufrimiento mental y dar a conocer el 3114, número nacional de prevención del suicidio.

Un gesto sencillo, un mensaje poderoso: atrévanse a hablar de ello, juntos.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

– Recorrido de 3 km por la Pépinière y el casco antiguo

– Puestos de prevención, animación y sensibilización

– Sorteo de regalos donados por socios locales

– Inscripción gratuita en el sitio web

L’événement Marche Jaune de Nancy Nancy a été mis à jour le 2025-07-29 par DESTINATION NANCY