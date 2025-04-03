Marché le jeudi matin à La Suze-sur-Sarthe Place du Général de Gaulle La Suze-sur-Sarthe jeudi 5 mars 2026.

Marché le jeudi matin à La Suze-sur-Sarthe

Place du Général de Gaulle Centre ville La Suze-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 08:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-03-05 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23

Le marché hebdomadaire a lieu tous les jeudis matins de 8h à 12h sur la Place du Général de Gaulle (près de la gare).

Sur ce marché sont présents des producteurs locaux de légumes, fruits, fromages, poulets, charcuterie et des commerces de vêtements, maroquinerie et voilages.

Beaucoup de places de stationnement sont disponibles autour. .

Place du Général de Gaulle Centre ville La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 30 49 contact@lasuze.fr

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English :

The weekly market takes place every Thursday morning from 8am to 12pm on the Place du Général de Gaulle (near the station).

L’événement Marché le jeudi matin à La Suze-sur-Sarthe La Suze-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Vallée de la Sarthe