Marche La balade des Trois Pouys Hall des sports Peyre

Marche La balade des Trois Pouys

Hall des sports Au bourg Peyre Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Dimanche 29 mars, 3 agréables parcours (3km, 9km et 12km) pour découvrir Sarraziet et ses environs. Un repas gourmand (sur réservation) vous attend après l’effort! Une manifestation au profit des activités extra-scolaires de nos enfants.

A la fin de la balade repas ouvert à tous sur réservation.

Dimanche 29 mars, 3 agréables parcours (3km, 9km et 12km) pour découvrir Sarraziet et ses environs. Un repas gourmand (sur réservation) vous attend après l’effort! Une manifestation au profit des activités extra-scolaires de nos enfants.

A la fin de la balade repas ouvert à tous sur réservation avant le 20 mars .

Hall des sports Au bourg Peyre 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 64 60 73 apedes3pouys@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche La balade des Trois Pouys

Sunday March 29, 3 pleasant routes (3km, 9km and 12km) to discover Sarraziet and the surrounding area. A gourmet meal (reservation required) awaits you afterwards! This event benefits our children’s extra-curricular activities.

At the end of the walk, a meal open to all (reservation required).

L’événement Marche La balade des Trois Pouys Peyre a été mis à jour le 2026-03-11 par Landes Chalosse