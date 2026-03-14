Marche La balade des Trois Pouys Hall des sports Peyre
Marche La balade des Trois Pouys Hall des sports Peyre dimanche 29 mars 2026.
Marche La balade des Trois Pouys
Hall des sports Au bourg Peyre Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Dimanche 29 mars, 3 agréables parcours (3km, 9km et 12km) pour découvrir Sarraziet et ses environs. Un repas gourmand (sur réservation) vous attend après l’effort! Une manifestation au profit des activités extra-scolaires de nos enfants.
A la fin de la balade repas ouvert à tous sur réservation.
Dimanche 29 mars, 3 agréables parcours (3km, 9km et 12km) pour découvrir Sarraziet et ses environs. Un repas gourmand (sur réservation) vous attend après l’effort! Une manifestation au profit des activités extra-scolaires de nos enfants.
A la fin de la balade repas ouvert à tous sur réservation avant le 20 mars .
Hall des sports Au bourg Peyre 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 64 60 73 apedes3pouys@gmail.com
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English : Marche La balade des Trois Pouys
Sunday March 29, 3 pleasant routes (3km, 9km and 12km) to discover Sarraziet and the surrounding area. A gourmet meal (reservation required) awaits you afterwards! This event benefits our children’s extra-curricular activities.
At the end of the walk, a meal open to all (reservation required).
L’événement Marche La balade des Trois Pouys Peyre a été mis à jour le 2026-03-11 par Landes Chalosse