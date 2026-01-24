Marché

Place des Arceaux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Sur la Place des Arceaux, lieu d’échanges depuis toujours, les producteurs fermiers vous invitent à découvrir leur savoir-faire et des produits à la saveur authentique. Un moment de partage et de convivialité dans l’un des plus beaux villages de France. .

Place des Arceaux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 labastideclairence@otpaysbasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché

L’événement Marché La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Pays Basque