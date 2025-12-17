Marche La Beauberichonne Beaubery
Marche La Beauberichonne
Salle des Fêtes Beaubery Saône-et-Loire
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 14:00:00
8-12-17-23 km. Ravitaillement inclus. Possibilité de repas à l’arrivée pot au feu (15 € (ouvert à tous)). .
Salle des Fêtes Beaubery 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 70 19 32 gerard.aupoil@orange.fr
