Marche La boucle des 50 ans rue Pierre de Coubertin Freyming-Merlebach

rue Pierre de Coubertin complexe nautique Aquagliss Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Marche à la Carrière Barrois à l’occasion des 50 ans de la communauté de communes. Distance 11,65 km, dénivelé positif 117 m. Inscription sur place le jour J jusqu’à 10h. Départ et arrivée au complexe nautique Aquagliss.Adultes

rue Pierre de Coubertin complexe nautique Aquagliss Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 21 50 ccfm@cc-freyming-merlebach.fr

English :

Walk to Carrière Barrois to mark the 50th anniversary of the communauté de communes. Distance 11.65 km, climb 117 m. On-site registration by 10 a.m. on the day. Start and finish at the Aquagliss nautical complex.

German :

Wanderung zum Carrière Barrois anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Gemeinde. Distanz 11,65 km, positiver Höhenunterschied 117 m. Anmeldung vor Ort am Tag X bis 10 Uhr. Start und Ziel am Wassersportkomplex Aquagliss.

Italiano :

Passeggiata a Carrière Barrois in occasione del 50° anniversario della Communauté de Communes. Distanza 11,65 km, salita 117 m. Iscrizioni il giorno stesso fino alle 10.00. Partenza e arrivo presso il complesso di sport acquatici Aquagliss.

Espanol :

Marcha a Carrière Barrois con motivo del 50 aniversario de la Communauté de Communes. Distancia 11,65 km, desnivel 117 m. Inscripciones el mismo día hasta las 10h. Salida y llegada en el complejo acuático Aquagliss.

