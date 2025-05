Marché La Halle de Printemps – Place Claude Cheinisse Saint-Jouin-Bruneval, 17 mai 2025 09:00, Saint-Jouin-Bruneval.

Seine-Maritime

Marché La Halle de Printemps Place Claude Cheinisse La Halle à tout faire Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 09:00:00

fin : 2025-05-17 15:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Le printemps s’installe, et il faut le célébrer comme il se doit !

Entre saveurs locales, créations artisanales et animations conviviales, venez profiter d’un marché haut en couleurs et en bonne humeur

Au programme cidre, poteries, bijoux, textile, jeux pour petits et grands… et plein d’autres trésors à découvrir !

Place Claude Cheinisse La Halle à tout faire

Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 10 10

English : Marché La Halle de Printemps

Spring has sprung, and it’s time to celebrate!

Come and enjoy a colorful and fun-filled market featuring local flavors, handcrafted creations and friendly entertainment

On the program: cider, pottery, jewelry, textiles, games for young and old? and plenty of other treasures to discover!

German :

Der Frühling hält Einzug und das muss gebührend gefeiert werden!

Mit lokalen Köstlichkeiten, handwerklichen Kreationen und geselligen Veranstaltungen können Sie einen farbenfrohen Markt mit guter Laune genießen

Auf dem Programm stehen Cidre, Töpferwaren, Schmuck, Textilien, Spiele für Groß und Klein und viele andere Schätze, die es zu entdecken gilt!

Italiano :

La primavera è arrivata ed è ora di festeggiare in grande stile!

Venite a godervi un mercato colorato e divertente di sapori locali, creazioni artigianali e intrattenimento amichevole

In programma: sidro, ceramiche, gioielli, tessuti, giochi per grandi e piccini e tanti altri tesori da scoprire!

Espanol :

Ha llegado la primavera y es hora de celebrarlo por todo lo alto

Ven a disfrutar de un mercado lleno de color y diversión, con sabores locales, creaciones artesanales y un simpático espectáculo

En el programa: sidra, cerámica, joyería, textiles, juegos para grandes y pequeños… ¡y muchos otros tesoros por descubrir!

