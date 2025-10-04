Marche la Joséphine Grues
Marche la Joséphine Grues samedi 4 octobre 2025.
Marche la Joséphine
Les halles Grues Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 09:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Marchons, courons, sensibilisons !
Rdv sous les Halles
9h30 échauffement
10h00 départ pour marcher 5km toutes ensemble .
Les halles Grues 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 17 30 gymnastiquegruaulaise85@gmail.com
English :
Walk, run, raise awareness!
German :
Gehen, laufen, sensibilisieren!
Italiano :
Camminare, correre, sensibilizzare!
Espanol :
Camina, corre, ¡conciénciate!
L’événement Marche la Joséphine Grues a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud