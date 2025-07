Marche Landes & Bruyères Rion-des-Landes

Marche Landes & Bruyères Rion-des-Landes samedi 23 août 2025.

Marche Landes & Bruyères

Place du Bosquet Rion-des-Landes Landes

L’association LANDES et BRUYERES organise le samedi des fêtes de Rion une marche le matin et propose un repas le midi. Rendez-vous Airial du Bosquet.

Pré-inscriptions individuelles et groupées par associations souhaitées avant le 17 août inclus (règlement sur place en CB, chèque ou espèces.)

Accueil 09h00 pour un café de bienvenue

Parcours 5.8, 7.7 ou 9.5 km Départ à 09h30

!! Les 2 plus grands parcours présentent quelques difficultés et sont plus à réserver aux personnes pratiquantes habituelles !!

Menu adulte (Sangria vin café compris) Assiette de crudités melon/jambon serrano / Côte de porc marinée à la plancha avec Haricots verts / Fromage / Tropézienne

Menu enfant (avec boisson) Chipolata + Pommes chips / Salade fruits

Place du Bosquet Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 30 18 82

English :

The LANDES et BRUYERES association is organizing a morning walk and lunch on the Saturday of the Rion festivals. Meeting point: Airial du Bosquet.

Individual and group pre-registration by association required by August 17 (payment on site by credit card, cheque or cash)

German : Marche Landes & Bruyères

Der Verein LANDES et BRUYERES organisiert am Samstag, dem Festtag von Rion, eine Wanderung am Vormittag und bietet eine Mahlzeit am Mittag an. Treffpunkt: Airial du Bosquet.

Voranmeldungen für Einzelpersonen und Gruppen nach gewünschten Vereinen bis zum 17. August einschließlich (Zahlung vor Ort per Kreditkarte, Scheck oder Bargeld)

Italiano :

L’associazione LANDES et BRUYERES organizza una passeggiata mattutina con pranzo il sabato delle feste del Rion. Punto di incontro: Airial du Bosquet.

È richiesta la pre-registrazione individuale e di gruppo da parte dell’associazione entro il 17 agosto compreso (pagamento in loco con carta di credito, assegno o contanti)

Espanol : Marche Landes & Bruyères

La asociación LANDES et BRUYERES organiza un paseo matinal y un almuerzo el sábado de las fiestas de Rion. Punto de encuentro: Airial du Bosquet.

Preinscripción individual y colectiva por asociación antes del 17 de agosto inclusive (pago in situ con tarjeta de crédito, cheque o en efectivo)

