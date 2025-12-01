Marché L’Art et la Manière MJC des 3 Maisons Nancy
Marché L’Art et la Manière MJC des 3 Maisons Nancy samedi 13 décembre 2025.
Marché L’Art et la Manière
MJC des 3 Maisons 12 rue de Fontenoy Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Dimanche 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-20 23:59:00
2025-12-13 2025-12-14
Cette année, L’art et la manière s’installe à la MJC des Trois Maisons pour un marché local et artisanal se déroulant sur deux week-ends¿: sérigraphie, photo, bijoux, céramique… Un vrai bouillon de culture, à savourer entre amis¿!Tout public
MJC des 3 Maisons 12 rue de Fontenoy Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 80 52 contact@mjc3maisons.fr
English :
This year, L?art et la manière takes over the MJC des Trois Maisons for a local arts and crafts market taking place over two weekends¿: screen-printing, photography, jewelry, ceramics? A veritable broth of culture, to be enjoyed with friends¿!
German :
Dieses Jahr findet in der MJC des Trois Maisons ein lokaler Kunsthandwerksmarkt statt, der sich über zwei Wochenenden erstreckt: Siebdruck, Fotografie, Schmuck, Keramik? Ein wahrer Schmelztiegel der Kulturen, den man mit Freunden genießen kann!
Italiano :
Quest’anno, L’art et la manière approda al MJC des Trois Maisons per un mercato di arti e mestieri locali che si svolge nell’arco di due fine settimana¿: serigrafia, fotografia, gioielli, ceramica? Un vero e proprio melting pot culturale, da gustare in compagnia!
Espanol :
Este año, L’art et la manière llega al MJC des Trois Maisons para celebrar un mercado de artesanía local que tendrá lugar durante dos fines de semana¿: serigrafía, fotografía, joyería, cerámica? Un auténtico crisol cultural para disfrutar entre amigos
