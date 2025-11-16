Marché « L’automnale » Sizun

Marché « L’automnale » Sizun dimanche 16 novembre 2025.

Marché « L’automnale »

Bourg de Saint-Cadou Sizun Finistère

Début : 2025-11-16 13:00:00
2025-11-16

Marché des paysans herboristes du bout du monde, pépiniéristes et semenciers spécialisés dans la plante médicinale …

Ateliers, conférences et balades botaniques.   .

Bourg de Saint-Cadou Sizun 29450 Finistère Bretagne  

