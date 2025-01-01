Marché le lundi matin Vernet-la-Varenne Le Vernet-Chaméane

Marché le lundi matin Vernet-la-Varenne Le Vernet-Chaméane mercredi 1 janvier 2025.

Marché le lundi matin

Vernet-la-Varenne Place Saint-Roch Le Vernet-Chaméane Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-01-01 08:00:00
fin : 2025-08-31 12:00:00

Date(s) :
2025-01-01 2025-07-01 2025-09-01

Marché de producteurs.
  .

Vernet-la-Varenne Place Saint-Roch Le Vernet-Chaméane 63580 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 71 31 21  mairie@levernetchameane.fr

English :

Farmers’ market.

German :

Bauernmarkt.

Italiano :

Mercato contadino.

Espanol :

Mercado de agricultores.

L’événement Marché le lundi matin Le Vernet-Chaméane a été mis à jour le 2024-12-31 par Auvergne Pays d’Issoire