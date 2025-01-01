Marché le lundi matin Vernet-la-Varenne Le Vernet-Chaméane
Marché le lundi matin Vernet-la-Varenne Le Vernet-Chaméane mercredi 1 janvier 2025.
Marché le lundi matin
Vernet-la-Varenne Place Saint-Roch Le Vernet-Chaméane Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-01-01 08:00:00
fin : 2025-08-31 12:00:00
Date(s) :
2025-01-01 2025-07-01 2025-09-01
Marché de producteurs.
Vernet-la-Varenne Place Saint-Roch Le Vernet-Chaméane 63580 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 71 31 21 mairie@levernetchameane.fr
English :
Farmers’ market.
German :
Bauernmarkt.
Italiano :
Mercato contadino.
Espanol :
Mercado de agricultores.
L’événement Marché le lundi matin Le Vernet-Chaméane a été mis à jour le 2024-12-31 par Auvergne Pays d’Issoire