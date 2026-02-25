Marché Le Petit Marché Rural Roquebillière
Place du Général Corniglion Molinier Roquebillière Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-03-10 09:00:00
fin : 2026-12-15 12:00:00
Date(s) :
2026-03-10
Les mardis matin de mi-mars à mi-décembre, le Petit Marché Rural de Roquebillière s’installe sur la belle et spacieuse place du village
.
Place du Général Corniglion Molinier Roquebillière 06450 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 03 51 60
English : Marché rural
On Tuesday morningsfrom mid-March to mid-December, the Petit Marché Rural de Roquebillière takes place on the beautiful and spacious village square
