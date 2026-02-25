Marché Le Petit Marché Rural

Place du Général Corniglion Molinier Roquebillière Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-10 09:00:00

fin : 2026-12-15 12:00:00

Date(s) :

2026-03-10

Les mardis matin de mi-mars à mi-décembre, le Petit Marché Rural de Roquebillière s’installe sur la belle et spacieuse place du village

.

Place du Général Corniglion Molinier Roquebillière 06450 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 03 51 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché rural

On Tuesday morningsfrom mid-March to mid-December, the Petit Marché Rural de Roquebillière takes place on the beautiful and spacious village square

L’événement Marché Le Petit Marché Rural Roquebillière a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur