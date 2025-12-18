MARCHÉ LE POMPIDOU Le Pompidou

MARCHÉ LE POMPIDOU

MARCHÉ LE POMPIDOU

Place de la bibliothèque Le Pompidou Lozère

Début : 2026-01-02

fin : 2026-09-18

2026-01-02 2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15

Marché de producteurs tous les vendredis matins au Pompidou. Vous découvrirez des produits régionaux. Le marché a lieu toute l’année, mais sous un format plus réduit hors saison.

Place de la bibliothèque Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

Farmers’ market every Friday morning at the Pompidou. You’ll discover regional products. The market takes place all year round, but in a smaller format out of season.

