Marché Rue de Gebroulaz Les Belleville

Marché

Rue de Gebroulaz Quartier Grande Rue Les Belleville Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-05-03 20:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Le marché vestimentaire et de produits régionaux a lieu tous les mardis et jeudis l’hiver, de 9h à 19h30 à Val Thorens.

.

Rue de Gebroulaz Quartier Grande Rue Les Belleville 73440 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 00 08 08 valtho@valthorens.com

English : Market

The clothing and regional produce market takes place every Tuesday and Thursday in winter, from 9am to 7.30pm in Val Thorens.

German :

Der Markt für Kleidung und regionale Produkte findet im Winter jeden Dienstag und Donnerstag von 9:00 bis 19:30 Uhr in Val Thorens statt.

Italiano : Il mercato

Il mercato dell’abbigliamento e dei prodotti regionali si svolge ogni martedì e giovedì d’inverno, dalle 9.00 alle 19.30, a Val Thorens.

Espanol : Mercado

El mercado de ropa y productos regionales tiene lugar todos los martes y jueves de invierno, de 9.00 a 19.30 h, en Val Thorens.

L’événement Marché Les Belleville a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme de Val Thorens