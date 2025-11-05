Marché Rue de Gebroulaz Les Belleville
Marché Rue de Gebroulaz Les Belleville dimanche 20 décembre 2026.
Les Belleville
Marché
Rue de Gebroulaz Quartier Grande Rue Les Belleville Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-20 10:00:00
fin : 2026-05-03 20:00:00
Date(s) :
2026-12-20
Le marché vestimentaire et de produits régionaux a lieu tous les mardis et jeudis l’hiver, de 9h à 19h30 à Val Thorens.
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Rue de Gebroulaz Quartier Grande Rue Les Belleville 73440 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 00 08 08 valtho@valthorens.com
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English : Market
The clothing and regional produce market takes place every Tuesday and Thursday in winter, from 9am to 7.30pm in Val Thorens.
L’événement Marché Les Belleville a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme de Val Thorens
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