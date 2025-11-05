Marché Rue de Gebroulaz Les Belleville

Les Belleville

Marché

Rue de Gebroulaz Quartier Grande Rue Les Belleville Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-20 10:00:00

fin : 2026-05-03 20:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Le marché vestimentaire et de produits régionaux a lieu tous les mardis et jeudis l’hiver, de 9h à 19h30 à Val Thorens.

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Rue de Gebroulaz Quartier Grande Rue Les Belleville 73440 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 00 08 08 valtho@valthorens.com

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English : Market

The clothing and regional produce market takes place every Tuesday and Thursday in winter, from 9am to 7.30pm in Val Thorens.

L’événement Marché Les Belleville a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme de Val Thorens