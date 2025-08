Marché « Les Chemins des Savoir-faire » place de l’église a pissos (40410) Pissos

place de l’église a pissos (40410) place de l’églice pissos 40410 Pissos Landes

Début : 2025-08-10

2025-08-10

Marché « les chemins des Savoir-faire »

un marché artisanal et VDI pour découvrir des artisants, des créateurs et des vendeurs indépendants.

Au programme plus de 15 expossants, les chanteurs du groupe « Sèb animations » maquillage féérique pour les grands et les petits, buvette et restauration sur place .

place de l’église a pissos (40410) place de l’églice pissos 40410 Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine chriscreationetbienetre@gmail.com

English : Marché « Les Chemins des Savoir-faire »

Les chemins des Savoir-faire » market

a craft and VDI market

On the program: over 15 exhibitors, singers from the « Sèb animations » group, fairy-tale make-up for young and old, refreshments and food on site

German : Marché « Les Chemins des Savoir-faire »

Markt « les chemins des Savoir-faire » (Wege des Know-hows)

ein Markt für Kunsthandwerk und VDI

Auf dem Programm stehen: mehr als 15 Aussteller, die Sänger der Gruppe « Sèb animations », märchenhaftes Make-up für Groß und Klein, Getränkestand und Verpflegung vor Ort

Italiano :

Mercato « Les chemins des Savoir-faire

un mercato dell’artigianato e del VDI

In programma: più di 15 espositori, cantanti del gruppo « Sèb animations », trucco da favola per grandi e piccini, rinfreschi e cibo sul posto

Espanol : Marché « Les Chemins des Savoir-faire »

Mercado « Les chemins des Savoir-faire

un mercado de artesanía y VDI

En el programa: más de 15 expositores, cantantes del grupo « Sèb animations », maquillaje de cuento para grandes y pequeños, refrescos y comida in situ

