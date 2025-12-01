Marché Les Gens d’en face Le Point Ephémère Paris

Marché Les Gens d'en face Le Point Ephémère Paris

Marché Les Gens d’en face Le Point Ephémère Paris lundi 22 décembre 2025.

Des portes ouvertes « hors les murs » pour faire découvrir tout ce qui s’est passé à Plateau Urbain Jaures depuis plus d’un an. Au programme : découverte des artistes, artisan·e·s, médias, associations engagées et des activités des Gens Jaurès. Vente d’illustrations, textiles et créations locales, ateliers DIY, rencontres et mini-concerts. Un cabinet de curiosités viendra également rassembler toutes les structures qui occupent le lieu.

Portes ouvertes hors les murs à Plateau Urbain Jaurès : découvrez plus d’un an d’actions artistiques, artisanales et associatives, avec ateliers, concerts et un cabinet de curiosités.
Le lundi 22 décembre 2025
de 12h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-22T13:00:00+01:00
fin : 2025-12-22T20:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-22T12:00:00+02:00_2025-12-22T19:00:00+02:00

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy  75010 Paris
Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)
Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)
Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.pointephemere.org/event/marche-plateau-urbain