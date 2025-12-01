Marché Les Gens d’en face Le Point Ephémère Paris

Des portes ouvertes « hors les murs » pour faire découvrir tout ce qui s’est passé à Plateau Urbain Jaures depuis plus d’un an. Au programme : découverte des artistes, artisan·e·s, médias, associations engagées et des activités des Gens Jaurès. Vente d’illustrations, textiles et créations locales, ateliers DIY, rencontres et mini-concerts. Un cabinet de curiosités viendra également rassembler toutes les structures qui occupent le lieu.

Le lundi 22 décembre 2025

de 12h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.pointephemere.org/event/marche-plateau-urbain