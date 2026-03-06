Marché Les Pieds dans l’eau Place de l’Appel du 18 Juin Saint-Cyr-sur-Mer

Marché Les Pieds dans l’eau

Place de l’Appel du 18 Juin Les Lecques Saint-Cyr-sur-Mer Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-02 09:00:00

fin : 2026-08-27 13:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Profitez d’un superbe marché les pieds dans l’eau . Fruits et légumes, pain, fromage, spécialités et souvenirs, le marché est à retrouver dans le quartier des Lecques, devant l’Office de tourisme.

.

Place de l’Appel du 18 Juin Les Lecques Saint-Cyr-sur-Mer 83270 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 26 73 73 accueil@saintcyrsurmer.com

English : Market Saint Cyr feet in the water

Enjoy a superb feet in the water market. Fruits and vegetables, bread, cheese, specialties and souvenirs, the market is located in the Lecques district, in front of the Tourist Office.

L’événement Marché Les Pieds dans l’eau Saint-Cyr-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme de Saint Cyr sur Mer