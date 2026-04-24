Marche Les virées du Haut Durbion Salle des fêtes Méménil

Méménil

Marche Les virées du Haut Durbion

Salle des fêtes 8 rue de l’Eglise Méménil Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Amoureux de plein air, venez profiter d’une parenthèse d’oxygène.

L’amicale des écoles du RPI de Girecourt sur Durbion, Gugnécourt, Viménil et Méménil (AHDU) organise une marche au départ de la salle polyvalente.

Chacun peut y participer, les amateurs de marche comme de course à pied.

Les parcours feront la part belle aux paysages des forêts locales.

3 parcours sont proposés 6 km, 8 km et 12 km

Avec ravitaillements copieux et gourmands et parcours ludique sur le 6km.

Apéritif à partager et buvette à l’arrivée.

Inscription sur place. Départ libre entre 15h et 17h.Tout public

3 .

Salle des fêtes 8 rue de l’Eglise Méménil 88600 Vosges Grand Est +33 6 71 60 22 68

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English :

Come and enjoy a breath of fresh air.

The amicale des écoles du RPI de Girecourt sur Durbion, Gugnécourt, Viménil et Méménil (AHDU) is organizing a walk starting from the salle polyvalente.

Everyone is welcome to take part walkers and runners alike.

The routes will take in the scenery of the local forests.

3 routes are proposed: 6 km, 8 km and 12 km

With hearty, gourmet refreshments and a fun trail on the 6km.

Aperitif to share and refreshments at the finish.

Registration on site. Free start between 3pm and 5pm.

L’événement Marche Les virées du Haut Durbion Méménil a été mis à jour le 2026-04-24 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES