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Marché littéraire cévenol, Chapelle de l’Ermitage, Alès

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de l’Ermitage · Alès

Marché littéraire cévenol, Chapelle de l’Ermitage, Alès

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chapelle de l’Ermitage
Adresse
1638 Promenade de l'Ermitage, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard

Marché littéraire cévenol Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle de l’Ermitage Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visites de la chapelle et de la crypte de l’Ermitage, démonstrations de drone.

Chapelle de l’Ermitage 1638 Promenade de l’Ermitage, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 09 27 68 »}, {« type »: « email », « value »: « lesamisdecevennesmagazine@gmail.com »}]
Nouveau. Organisé par Les Amis de Cévennes Magazine. Rencontre d’écrivains, d’artistes et d’éditeurs. lecture visite

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