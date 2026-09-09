Marché littéraire cévenol, Chapelle de l’Ermitage, Alès

Informations pratiques

Marché littéraire cévenol Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle de l’Ermitage Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visites de la chapelle et de la crypte de l’Ermitage, démonstrations de drone.

Chapelle de l’Ermitage 1638 Promenade de l’Ermitage, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 09 27 68 »}, {« type »: « email », « value »: « lesamisdecevennesmagazine@gmail.com »}]

Nouveau. Organisé par Les Amis de Cévennes Magazine. Rencontre d’écrivains, d’artistes et d’éditeurs. lecture visite