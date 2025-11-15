Marché | Livre d’occasion Place de la Liberté Châteauneuf-sur-Charente
Marché | Livre d’occasion Place de la Liberté Châteauneuf-sur-Charente samedi 15 novembre 2025.
Marché | Livre d’occasion
Place de la Liberté Ancienne Halle de Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 08:00:00
fin : 2025-11-15 13:00:00
Date(s) :
2025-11-15 2025-12-20
Vente de livres d’occasion par des bouquinistes professionnels
Ouvrages diverses littérature, poésie, régionalisme, livres d’art, BD, livre pour enfants, histoire, sociologie, philosophie…
Place de la Liberté Ancienne Halle de Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 13 87 69 catherine.bourgeois16@orange.fr
English :
Sale of second-hand books by professional booksellers
Various books: literature, poetry, regionalism, art books, comics, children’s books, history, sociology, philosophy…
German :
Verkauf von gebrauchten Büchern durch professionelle Buchhändler
Verschiedene Werke: Literatur, Poesie, Regionalismus, Kunstbücher, Comics, Kinderbücher, Geschichte, Soziologie, Philosophie…
Italiano :
Vendita di libri usati da parte di librai professionisti
Libri vari: letteratura, poesia, regionalismo, libri d’arte, fumetti, libri per bambini, storia, sociologia, filosofia…
Espanol :
Venta de libros de segunda mano por libreros profesionales
Libros varios: literatura, poesía, regionalismo, libros de arte, cómics, libros infantiles, historia, sociología, filosofía…
