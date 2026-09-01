MARCHÉ LOCAL – 16 SEPTEMBRE Font-Romeu-Odeillo-Via
mercredi 16 septembre 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
MARCHÉ LOCAL – 16 SEPTEMBRE
Rue Maillol Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 08:00:00
fin : 2026-09-16 12:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Vente et dégustation de produits de saison et de bien d’autres petits plaisirs…
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Rue Maillol Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sales and tastings of seasonal products and many other little treats…
L’événement MARCHÉ LOCAL – 16 SEPTEMBRE Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-09-01 par OT DE FONT ROMEU
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