Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

MARCHÉ LOCAL – 16 SEPTEMBRE

Rue Maillol Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 08:00:00

fin : 2026-09-16 12:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Vente et dégustation de produits de saison et de bien d’autres petits plaisirs…

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Rue Maillol Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

Sales and tastings of seasonal products and many other little treats…

L’événement MARCHÉ LOCAL – 16 SEPTEMBRE Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-09-01 par OT DE FONT ROMEU