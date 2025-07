MARCHÉ LOCAL À FONT-ROMEU Font-Romeu-Odeillo-Via

MARCHÉ LOCAL À FONT-ROMEU Font-Romeu-Odeillo-Via vendredi 11 juillet 2025.

Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-11 08:30:00

fin : 2025-07-11 13:00:00

2025-07-11

Présentation et dégustation de produits de saison et de bien d’autres petits plaisirs…

+33 4 68 30 68 30

English :

Presentation and tasting of seasonal produce and many other little pleasures…

German :

Vorstellung und Verkostung von saisonalen Produkten und vielen anderen kleinen Köstlichkeiten…

Italiano :

Presentazione e degustazione di prodotti di stagione e tanti altri piccoli piaceri…

Espanol :

Presentación y degustación de productos de temporada y muchos otros pequeños placeres…

